"Stasera vado a teatro". Gli spettatori guardano lo schermo e poi spostano lo sguardo al soffitto come se lo vedessero per la prima volta. I loro occhi brillano. Nel Centro diurno disabili di via Appennini 147, al Gallaratese, mettono piede ogni giorno, ma ai loro occhi, ora, questo luogo così familiare appare diverso, trasformato. "È un teatro". Inconsueto. Speciale. Il Cdd è tra i posti scelti per la “Prima diffusa” di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, che dal teatro alla Scala è stata trasmessa in diretta in oltre 30 luoghi della città. Per la prima volta, in un centro per disabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa al Gallaratese. Sipario al centro disabili: "Un po’ di leggerezza allevia i pesi quotidiani"