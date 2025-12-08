In trent’anni d’attività, che festeggia proprio in questi giorni, l’azienda Estro che produce lampade di lusso per abitazioni, locali, yacht e molto altro è cresciuta in maniera esponenziale. Dalla propria sede nella zona industriale di Cantagrillo è partita nel 1995 per poi evolversi nel 2010 quando i quattro soci attuali hanno rilevato l’azienda. Oggi, è nelle mani e nelle menti di Antonio e Stefano Tabarin, Simone Silvestri e Giacomo Ballotti, che lavorano in team per essere presenti in luoghi strategici: dai " Cipriani Restaurants " da Ibiza a Dubai e Città del Messico fino alla catena di Starhotels per passare ai " Crazy Pizza " che fanno capo a Flavio Briatore e chiudere il cerchio con Four Seasons Hotels a Firenze e Casablanca, in Marocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Estro festeggia trent’anni. E i grandi progetti non si fermano