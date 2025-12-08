La ' discarica cittadina' inaugurata a Foggia | la provocazione dei cittadini stanchi del degrado in città

Foggiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Quartiere Ferrovia di Foggia l’emergenza rifiuti continua a essere sotto gli occhi di tutti. Il gruppo di residenti Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia denuncia ancora una volta una situazione che definisce “non più tollerabile”, chiedendo risposte chiare sull’organizzazione del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Discarica Cittadina Inaugurata Foggia