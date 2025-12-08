La ' discarica cittadina' inaugurata a Foggia | la provocazione dei cittadini stanchi del degrado in città
Nel Quartiere Ferrovia di Foggia l’emergenza rifiuti continua a essere sotto gli occhi di tutti. Il gruppo di residenti Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia denuncia ancora una volta una situazione che definisce “non più tollerabile”, chiedendo risposte chiare sull’organizzazione del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
