La denuncia del direttore Unrwa | Irruzione polizia Israele in nostra sede

Ildifforme.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Irruzione della polizia israeliana nella sede dell’Unwra a Gerusalemme est questa mattina, ha denunciato il direttore dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Philippe Lazzarini.   Secondo quanto riportato, sono stati sequestrati computer e altre componenti It, oltre che mobili e altro. Le comunicazioni sono state tagliate ed è stata ammainata la bandiera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la denuncia del direttore unrwa irruzione polizia israele in nostra sede

© Ildifforme.it - La denuncia del direttore Unrwa: “Irruzione polizia Israele in nostra sede”

Scopri altri approfondimenti

denuncia direttore unrwa irruzioneLa denuncia del direttore Unrwa: “Irruzione polizia Israele in nostra sede” - (Adnkronos) – Irruzione della polizia israeliana nella sede dell’Unwra a Gerusalemme est questa mattina, ha denunciato il direttore dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Philippe Lazzarini ... Come scrive sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Direttore Unrwa Irruzione