La denuncia del direttore Unrwa | Irruzione polizia Israele in nostra sede
(Adnkronos) – Irruzione della polizia israeliana nella sede dell’Unwra a Gerusalemme est questa mattina, ha denunciato il direttore dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Philippe Lazzarini. Secondo quanto riportato, sono stati sequestrati computer e altre componenti It, oltre che mobili e altro. Le comunicazioni sono state tagliate ed è stata ammainata la bandiera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
