La Dea bendata volta le spalle ai Baskers | sconfitta a testa alta a Bisceglie

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore questa volta non è bastato. I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli sfornano una prova di grandissima personalità sul campo della quotata Bisceglie, ma sono costretti a inchinarsi nel finale di fronte all’onnipotenza cestistica di un indomabile Di Dio. Sorte avversa per i ragazzi di coach. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

