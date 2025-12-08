La cultura sotto l' albero | i musei da visitare gratis a Natale

Bresciatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, 8 dicembre, prende il via a Brescia un’occasione speciale per vivere le feste immersi nell’arte e nella storia: fino al 6 gennaio 2026, tutti i cittadini e residenti in città e provincia potranno accedere gratuitamente ai Musei Civici grazie all’iniziativa straordinaria promossa da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

