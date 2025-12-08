La Cremo non si ferma più Lecce ko si può sognare

L’attacco della Cremonese non è solo Vardy, a questo giro meno incisivo. Ma è anche, ancora una volta, Bonazzoli, capocannoniere della squadra con 5 reti. Ed è pure forse Sanabria, alla prima esultanza in maglia grigiorossa dopo oltre un anno di digiuno in Serie A. Ed è grazie ai due loro gol che gli uomini di Nicola riescono ad avere la meglio di un Lecce coriaceo, ma crollato alla distanza. La Cremonese torna ad esultare davanti ai propri tifosi per la prima volta da fine agosto e soprattutto sale a 20 punti confermandosi nella top10 della classifica. Prestazione in crescendo per i lombardi, autori di un secondo tempo da squadra ormai matura: la salvezza appare sempre più vicina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

