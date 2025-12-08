La Coppa Italia e Milano-Cortina | l' Inter trasloca a Monza per i quarti di finale
A causa delle Olimpiadi invernali, San Siro sarà inibito durante il periodo dei quarti di finale di Coppa Italia. L'Inter, pertanto, si trasferisce temporaneamente a Monza, nell'impianto che già ospita l'Under23, per disputare le partite in programma. Questo spostamento rappresenta una variazione significativa nella gestione delle gare casalinghe dei nerazzurri.
