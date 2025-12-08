La Coppa Italia e Milano-Cortina | l' Inter trasloca a Monza per i quarti di finale

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle Olimpiadi invernali, San Siro sarà inibito durante il periodo dei quarti di finale di Coppa Italia. L'Inter, pertanto, si trasferisce temporaneamente a Monza, nell'impianto che già ospita l'Under23, per disputare le partite in programma. Questo spostamento rappresenta una variazione significativa nella gestione delle gare casalinghe dei nerazzurri.

Le Olimpiadi invernali (dal 6 al 22 febbraio) inibiscono l'utilizzo di San Siro e i nerazzurri si spostano nell'impianto che già ospita l'Under23. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la coppa italia e milano cortina l inter trasloca a monza per i quarti di finale

© Gazzetta.it - La Coppa Italia e Milano-Cortina: l'Inter "trasloca" a Monza per i quarti di finale

Approfondisci con queste news

La Coppa Italia e Milano-Cortina: l'Inter trasloca a Monza per i quarti di finale - Le Olimpiadi invernali (dal 6 al 22 febbraio) inibiscono l'utilizzo di San Siro e i nerazzurri si spostano nell'impianto che già ospita l'Under23 ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Milano Cortina