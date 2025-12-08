La confessione di Neymar | Dopo la sconfitta con il Flamengo ho dovuto chiedere supporto psicologico
Soltanto quarantotto ore fa l’infortunio al menisco sembrava averlo costretto a chiudere in anticipo la stagione, proprio mentre il Santos lottava per evitare la retrocessione. E invece Neymar ha scelto di non piegarsi alla sfortuna: ignorando il parere contrario dell’intero staff medico, è tornato in campo nonostante il problema appena riportato pur di aiutare la squadra. Non solo ha giocato, ma ha anche lasciato il segno: O’Ney ha aperto le marcature nel 3-0 contro lo Sport Recife, risultando decisivo. Una vittoria pesantissima per il Peixe, come i brasiliani chiamano il Sanots, che grazie a questi tre punti abbandona la zona retrocessione e si prepara alle ultime due gare per centrare la salvezza matematica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La confessione di Neymar: "Ero a terra, ho dovuto chiedere l'aiuto di uno psicologo" - Dopo aver trascinato il Santos alla salvezza nell’ultima giornata del Brasileirão e aver conquistato un posto nella Copa Sudamericana 2026,. Riporta tuttomercatoweb.com