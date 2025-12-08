La condizione psicofisica di Neres è mostruosa trasforma in oro tutto ciò che tocca

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Neres ha ancora una volta partecipato ad un’azione da rete. È la sesta partecipazione nelle ultime 7 partite del Napoli ( tre reti, tre assist ). Sta diventando sempre di più un fattore, da quando ha preso confidenza con la titolarità e da quando il Napoli è tornato a giocare il calcio aggressivo in avanti che conosceva, pressando e utilizzando la velocità dei suoi, gli scambi stretti tra i componenti del tridente (tra cui si è sviluppata una certa intesa, pare ndr). I voti dei quotidiani dunque non possono che seguire questa scia positiva. Neres, i voti e la descrizione della prestazione da parte dei principali quotidiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la condizione psicofisica di neres 232 mostruosa trasforma in oro tutto ci242 che tocca

© Ilnapolista.it - La condizione psicofisica di Neres è mostruosa, trasforma in oro tutto ciò che tocca

Contenuti che potrebbero interessarti

condizione psicofisica neres 232La condizione psicofisica di Neres &#232; mostruosa, trasforma in oro tutto ciò che tocca - I voti dei quotidiani a David Neres per la gara contro la Juventus sono altissimi: ha fatto impazzire Koopmeiners. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Condizione Psicofisica Neres 232