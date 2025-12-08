David Neres ha ancora una volta partecipato ad un’azione da rete. È la sesta partecipazione nelle ultime 7 partite del Napoli ( tre reti, tre assist ). Sta diventando sempre di più un fattore, da quando ha preso confidenza con la titolarità e da quando il Napoli è tornato a giocare il calcio aggressivo in avanti che conosceva, pressando e utilizzando la velocità dei suoi, gli scambi stretti tra i componenti del tridente (tra cui si è sviluppata una certa intesa, pare ndr). I voti dei quotidiani dunque non possono che seguire questa scia positiva. Neres, i voti e la descrizione della prestazione da parte dei principali quotidiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La condizione psicofisica di Neres è mostruosa, trasforma in oro tutto ciò che tocca