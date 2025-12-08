La condizione psicofisica di Neres è mostruosa trasforma in oro tutto ciò che tocca
David Neres ha ancora una volta partecipato ad un’azione da rete. È la sesta partecipazione nelle ultime 7 partite del Napoli ( tre reti, tre assist ). Sta diventando sempre di più un fattore, da quando ha preso confidenza con la titolarità e da quando il Napoli è tornato a giocare il calcio aggressivo in avanti che conosceva, pressando e utilizzando la velocità dei suoi, gli scambi stretti tra i componenti del tridente (tra cui si è sviluppata una certa intesa, pare ndr). I voti dei quotidiani dunque non possono che seguire questa scia positiva. Neres, i voti e la descrizione della prestazione da parte dei principali quotidiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stefano Costanzo. Klippa Kloppa · Profondo. Da ieri la nuova creatura dei Klippa Kloppa ha visto la luce dopo che dall’ alluce al vertex é stata scandagliata la sua condizione psicofisica prima di essere lanciata tra questa giungla insidiosa e invidiosa, spesse - facebook.com Vai su Facebook
La condizione psicofisica di Neres è mostruosa, trasforma in oro tutto ciò che tocca - I voti dei quotidiani a David Neres per la gara contro la Juventus sono altissimi: ha fatto impazzire Koopmeiners. Secondo ilnapolista.it