La condanna unanime | Un atto vile di violenza E Lepore chiama l’oratorio

In via Bentini si è consumata una " violenza vile che condanniamo con fermezza". Parole del sindaco Matteo Lepore, che ieri ha chiamato la parrocchia di San Savino, per accertarsi, in prima persona, delle condizioni di ‘Marco’, il disabile aggredito venerdì da un gruppo di balordi. E oggi, assieme alla presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni, il primo cittadino farà visita all’oratorio, dove Marco passa quasi tutti i suoi pomeriggi. "Di fronte a questo grave episodio voglio rivolgere un ringraziamento ai cittadini che sono intervenuti allertando i carabinieri e a quanti con affetto e grande spirito di comunità si stanno stringendo attorno alla vittima – ha detto Lepore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La condanna unanime: "Un atto vile di violenza". E Lepore chiama l’oratorio

