La Conad non trema mai Passa anche a San Donà
SAN DONÀ 0 CONAD 3 SAN DONÀ DI PIAVE: Salvador ne, Grespan, Bidoia ne, Barbon 4, Bellucci 2, Lazzarini 5, Zilio ne, Paludet (L), Garra 2, Filippelli 2, Marzorati 3, Cunial 15, Zanatta (L), Fedrici 12. All. Rigamonti. CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni 1, Signorini 6, Chevalier 4, Marini (L), Scaltriti, Barone 8, Mian 14, Alberghini ne, Catellani, Sighinolfi 8, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 10, Santambrogio 3. All. Zagni. Arbitri: Giorgianni e De Nard. Parziali: 20-25, 21-25, 22-25. Ace 1-7, service error 11-13, ricezione 39%-51%, attacco 48%-50%, muri 2-9. La Conad (22) continua la propria marcia in vetta alla classifica di Serie A3 violando con autorità l’ostico campo di San Donà di Piave (8). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
