La Colombia vieta il reclutamento di mercenari Il presidente Petro | Zelensky liberi i nostri ragazzi trattenuti in Ucraina
Duro colpo al mercenarismo, d’ora in poi vietato per legge in Colombia, pronta a “interrompere l’industria di sangue” che ha trasformato Bogotà nel “più grande serbatoio di soldati privati al mondo”, con almeno 4mila combattenti sparsi nei diversi conflitti, tra cui Ucraina, Sudan e Yemen. Nel mirino finiscono le compagnie private: saranno fino a 22 anni di reclusione per “attività di reclutamento”, “offerte ingannevoli” e altri “mezzi di adescamento”. La proposta (n. 1562024), sostenuta dal Ministero della Difesa, è passata alla Camera dei rappresentanti, con 94 voti favorevoli e 17 contro. Il Paese ratifica così la “Convenzione contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari” delle Nazioni Unite trentasei anni dopo la sua approvazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
