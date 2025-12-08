La classifica Quarto posto la lotta è apertissima Domenica scontro Civitanova-Milano

Un successo pieno che serviva soprattutto per il morale, per cementare una consapevolezza nei propri mezzi non ancora chiara ad Anzani e compagni. C’è l’emotività davanti a tutto, quindi, ma i tre punti di sabato hanno anche rilanciato le ambizioni di alta classifica della Valsa Group, soprattutto pensando alla Coppa Italia. La lotta per il quarto posto, infatti, è ancora apertissima, anche se il successo esterno di Piacenza a Cisterna lascia il destino tutto nelle mani della squadra di Boninfante. Tralasciando il posticipo di stasera, la sfida tra Padova e Monza che non interessa a Modena, almeno non in questo momento, la prossima giornata, ultima di andata, è piena di scontri diretti che potrebbero rivoluzionare una graduatoria cortissima e che, in un certo senso, favoriscono la permanenza dei gialloblù al quinto posto conquistato sabato e con gli incastri dei risultati di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

