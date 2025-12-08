La città risponda alle provocazioni Remigrazione accende la polemica Partiti e sindacati tornano in strada

La notte non ha calmato la tensione dopo la manifestazione organizzata sabato pomeriggio dal comitato “Remigrazione“ ai giardini di via Chiodo. Le reazioni al sit-in si tradurranno probabilmente già nei prossimi giorni in una contro manifestazione organizzata dalla Cgil e sostenuta da associazioni e partiti. In mattinata il segretario Luca Comiti ha avuto i primi contatti con il Comitato unitario della Resistenza per mettere a punto una iniziativa in tempi rapidi tenendo conto dello sciopero nazionale del 12 dicembre. Il presidio di sabato pomeriggio ha alzato un coro di proteste alle quali si sono aggiunte anche quelle del Partito Comunista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La città risponda alle provocazioni". Remigrazione accende la polemica . Partiti e sindacati tornano in strada

