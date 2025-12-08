Al grido "Prato non può più accettare come “normale” ciò che normale non è" è stata scritta questa lettera che cerca di animare l’orgoglio della città e la mobilitazione collettiva. La firma è di Filippo Boretti, Silvano Agostinelli, Giovanni Bambagioni, Sergio Castignani, Filippo Coralli, Raffaello Crolli, Daniela Forconi, Claudio Gentile, Bruno Gualtieri, Enzo Mancuso, Davide Mazzoni, Federico Nannicini e Daniele Santagati. "Gli incendi dolosi avvenuti in zona Tavola, gli ennesimi, non sono episodi di semplice cronaca. Sono l’ennesimo segnale di un fenomeno che da anni cresce nell’indifferenza generale: un sistema parallelo che utilizza l’intimidazione come strumento ordinario di comunicazione e di potere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"La città non può stare in silenzio. Mobilitiamoci"