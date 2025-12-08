La Cina punta alle elettriche e svende all’estero 6,5 milioni di auto a benzina

La Cina, forte della sua rapida crescita nel settore delle auto elettriche, ha saturato il mercato interno e ora esporta masse di veicoli a benzina, circa 6,5 milioni. Questa strategia evidenzia un cambiamento nelle dinamiche globali dell’industria automobilistica, con il paese che si concentra sempre più sull’export di veicoli tradizionali mentre promuove la transizione verso le energie alternative.

La Cina ha puntato moltissimo sulle auto elettriche, saturando ben presto il proprio mercato interno. Il problema della produzione interna si affianca a quello delle auto a combustione da smaltire. I veicoli elettrici hanno conquistato facilmente oltre la metà del mercato interno e molti grandi costruttori cinesi non hanno più la necessità di produrre auto a benzina, perché c'è un numero alto di veicoli non venduti. Calcolando che la produttività inutilizzata è di circa 20 milioni di auto termiche all'anno, da una parte c'è qualcosa da smaltire e dall'altra c'è qualcosa da continuare a produrre per non fermare le industrie.