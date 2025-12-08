La Cina prende spazio nei portafogli 2026

IN VISTA del nuovo anno si cominciano a ipotizzare le strategie d’investimento. E una delle domande che si fanno investitori e analisti rispetto ai portafogli per il 2026 riguarda anche la scelta di tenere o meno in considerazione la Cina all’interno di una corretta diversificazione. Nonostante le persistenti difficoltà, l’economia cinese è cresciuta del 5,2% su base annua (YoY) nel secondo trimestre del 2025 e il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le sue previsioni sul Pil cinese per il 2025 dal 4 al 4,8%, la revisione al rialzo più consistente tra i mercati emergenti. Al contrario, la crescita complessiva dei mercati emergenti è prevista al 4,1%, evidenziando la forza relativa della Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net