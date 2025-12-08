La Casolese batte il Torrenieri lo scavalca e sale in vetta ’Manita’ della matricola Casolese contro il Campagnatico

Continua il periodo di crisi del Torrita, che nel Girone E cede 1-0 alla Castelnuovese e scivola al nono posto, solo tre punti sopra la zona play out. Stesso risultato per la Chiantigiana, superata di misura dall’ Ambra e ora quartultima, una sola lunghezza dietro il Bettolle, impegnato oggi pomeriggio nel posticipo contro lo Stia. Buio pesto, infine, per l’ Unione Poliziana, battuta dalla capolista Tegoleto con un secco 3-0 e sempre più ultima in classifica. Nel Girone F spicca il roboante ritorno alla vittoria della matricola Campiglia, che batte 5-1 il Campagnatico in una partita mai realmente in discussione: i colligiani chiudono la sfida già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Panariello e alle reti di Mustone e Crisci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

