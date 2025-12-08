La Casa del Novara è realtà | il museo azzurro allo stadio Piola

Nei giorni scorsi il Novara Fc e l’associazione Tifosi Novara hanno presentato ufficialmente il nuovo allestimento de "La Casa del Novara", il museo azzurro situato all’interno dello stadio Silvio Piola. Un luogo simbolo di memoria e passione, che oggi si arricchisce ulteriormente grazie a un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it