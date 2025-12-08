La Carrarese partita bene non supera la prova al Ferraris Match combattuto ma senza fortuna
sampdoria 3 carrarese 2 SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti (58’ Riccio), Ferrari (46’ Hadzikadunic), Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson (73’ Ricci), Ioannou; Pafundi (64’ Barak), Cherubini (58’ Benedetti); Coda. A disp. Ravaglia, Krastev, Coucke, Narro, Giodano, Ferri, Pedrola. All. Gregucci. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Oliana (85’ Bouah), Imperiale; Zanon (84’ Distefano), Schiavi, Zuelli (84’ Parlanti), Hasa (65’ Bozhanaj), Cicconi; Finotto, Abiuso (68’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Calabrese, Ruggeri, Rubino, Melegoni, Accornero, Sekulov. All. Calabro. Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Berti di Prato e Galimberti di Seregno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
? GREGUCCI POST PARTITA È un Angelo Gregucci felice, ma già con un occhio al futuro, quello che si è presentato davanti ai microfoni nel post partita di Sampdoria-Carrarese. L'allenatore blucerchiato ha apprezzato l'abengazione della squadr - facebook.com Vai su Facebook