La Ferrari e Francesco Bagnaia hanno condiviso un triste destino in questo 2025. Quello di essere le principali delusioni rispettivamente della F1 e della MotoGP. L’entità del motorsport più vista e seguita in Italia, nonché il centauro tricolore più blasonato dell’ultimo quindicennio, hanno vissuto un anno da incubo nel senso più letterale del concetto, seguendo peraltro la stessa parabola. Sia il Cavallino Rampante che Pecco partivano per vincere il Mondiale. Recitavano, ambedue, il ruolo di principale antagonista dei favoriti. La McLaren da una parte, Marc Marquez dall’altra. D’altronde la Scuderia di Maranello aveva chiuso il 2024 in crescendo, sfidando il Team di Woking sino all’ultimo GP per la conquista del titolo costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Caporetto di Ferrari e di Bagnaia. La Rossa e ‘Pecco’ accomunati da un 2025 disastroso e da incubo