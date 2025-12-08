La Capitanata ha bisogno di acqua sicurezza e futuro La lotta di Tutolo | Non possiamo più accontentarci
“Non possiamo più accontentarci di promesse vaghe e numeri sparati a caso. La Capitanata ha bisogno di attenzione vera, di risposte certe e di soluzioni reali. Siamo stanchi di essere ignorati da cinquant’anni e ora presi in giro”.Il consigliere regionale Antonio Tutolo annuncia la manifestazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Cari concittadini della Capitanata, non vi illudete: sul Liscione non è stato ancora raggiunto il punto di arrivo, ma siamo a malapena al punto di partenza. Lo stanziamento di scarsi 41 milioni di euro previsti in Legge di Bilancio, per un’opera ritenuta da tutti strat - facebook.com Vai su Facebook
Grazie per i 10.240 voti: da Lucera parte l’appello di Tutolo per l’acqua e le infrastrutture della Capitanata - Questa mattina, in una affollata piazza Duomo a Lucera, Antonio Tutolo — rieletto consigliere regionale per il secondo mandato — ha tenuto il suo ... Lo riporta lucerabynight.it