La Capitanata ha bisogno di acqua sicurezza e futuro La lotta di Tutolo | Non possiamo più accontentarci

Foggiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non possiamo più accontentarci di promesse vaghe e numeri sparati a caso. La Capitanata ha bisogno di attenzione vera, di risposte certe e di soluzioni reali. Siamo stanchi di essere ignorati da cinquant’anni e ora presi in giro”.Il consigliere regionale Antonio Tutolo annuncia la manifestazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

capitanata ha bisogno acquaGrazie per i 10.240 voti: da Lucera parte l’appello di Tutolo per l’acqua e le infrastrutture della Capitanata - Questa mattina, in una affollata piazza Duomo a Lucera, Antonio Tutolo — rieletto consigliere regionale per il secondo mandato — ha tenuto il suo ... Lo riporta lucerabynight.it

Cerca Video su questo argomento: Capitanata Ha Bisogno Acqua