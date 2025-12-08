« «Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po ‘, ma ho già tutto in testa, ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027 ». Tra le lacrime, Elodie ha introdotto con queste parole l’ultimo brano nell’ultima tappa del suo tour nei palazzetti, sabato 6 dicembre a Roma. Prodotto da Vivo Concerti, l’ Elodie Show 2025 ha toccato le principali città italiane, fondendo musica e arti performative e ispirandosi all’album Mi Ami, Mi Odi uscito lo scorso maggio, con la direzione creativa e la regia di Laccio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La cantante ha chiuso il tour nella "sua" Roma