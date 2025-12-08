La cantante ha chiuso il tour nella sua Roma
« «Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po ‘, ma ho già tutto in testa, ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027 ». Tra le lacrime, Elodie ha introdotto con queste parole l’ultimo brano nell’ultima tappa del suo tour nei palazzetti, sabato 6 dicembre a Roma. Prodotto da Vivo Concerti, l’ Elodie Show 2025 ha toccato le principali città italiane, fondendo musica e arti performative e ispirandosi all’album Mi Ami, Mi Odi uscito lo scorso maggio, con la direzione creativa e la regia di Laccio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Durante i funerali di Ornella Vanoni i nipoti della cantante commuovo ancor di più i presenti nella Chiesa di San Marco. Camilla in particolare ha chiuso il suo pensiero intonando "Senza Fine" una delle canzoni più celebri della Vanoni: “Era una musa, creatric - facebook.com Vai su Facebook
Elodie chiude il tour a Roma con la sciarpa giallorossa in mano Durante “La coda del diavolo” al Palazzo dello Sport, la cantante ha sventolato la sciarpa della Roma, accendendo il pubblico in delirio... asroma, Roma, asr, edicola, Elodie, Tour2025 Vai su X
Elodie chiude il tour di palasport e annuncia una pausa - Tuttavia, pochi minuti prima di lasciare il palco, è accaduto qualcosa di inaspettato. Secondo novella2000.it