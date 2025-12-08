la camera che accoglie come creare una zona notte conviviale e piena di calore

Quando si parla di camera che accoglie, l’immagine che viene in mente è quella di una stanza che non serve solo al riposo. È un luogo che si abita davvero, in cui le giornate si allungano in chiacchiere lente e momenti da condividere. Le poltrone da camera sono il punto di partenza: forme morbide, imbottiture generose, tessuti che fanno venire voglia di passarci le mani sopra – bouclé, velluto, lane avvolgenti. Unsplash La luce morbida trasforma la camera in uno spazio da vivere, non solo da dormire. Disposte una di fronte all’altra, magari vicino a una finestra o ai piedi del letto, creano subito un piccolo spazio conversazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

