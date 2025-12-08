La camera ardente per Sandro Giacobbe aperta l'8 e il 9 dicembre a Chiavari | gli orari per il pubblico

La camera ardente per Sandro Giacobbe è stata allestita a Chiavari nella Cappella Maggiore del Seminario. Il pubblico potrà rendergli omaggio l’8 e il 9 dicembre, prima dei funerali in programma in Cattedrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

