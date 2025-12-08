La bandiera della Palestina sulla punta dell’albero di Natale di Vicchio

A Vicchio il clima natalizio si anima con luci e decorazioni, tra cui la bandiera della Palestina esposta sulla punta dell’albero di Natale nel centro storico, simbolo di solidarietà e speranza durante le festività.

VICCHIO – Anche a Vicchio ha preso avvio il programma natalizio con addobbi e luminarie nel centro storico. E in piazza Giotto l'Albero di Natale. Ma sulla punta non c'è il solito puntale, è stata collocata la bandiera della Palestina. Una scelta precisa e netta dell'Amministrazione comunale che vuole esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno al popolo palestinese oppresso e martoriato. Il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri è impegnato nella Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e di recente una delegazione di amministratori locali, tra cui il primo cittadino vicchiese, e rappresentanti di Arci e Anpi si è recata in Cisgiordania ed ha incontrato le autorità locali di Betlemme, Hebron, Ramallah e Gerusalemme, oltre ad associazioni e Ong, constatando direttamente la grave condizione a cui è costretta la popolazione palestinese a causa dell'occupazione dei territori da parte dei coloni israeliani.