La 1°B della primaria Focaccia tra le vincitrici del concorso nazionale Storia di Natale
La classe 1°B della primaria Focaccia, con l’insegnante di riferimento Vanessa Conficoni, è tra le vincitrici della 31esima edizione del concorso nazionale ‘Storia di Natale’, indetto da Interlinea e Fondazione Marazza di Novara, con la collaborazione della rivista Andersen.L’esatto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi 5 dicembre, alla vigilia di San Nicola, il santo protettore dei bambini, le classi 5^ A-5^ B -5^ C della scuola primaria San Filippo Neri sono andate in gita a Bari per respirarne la magia, i sapori e gli odori prenatalizi. Un viaggio culturale tra le tradizioni e la - facebook.com Vai su Facebook