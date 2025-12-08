La 1°B della primaria Focaccia tra le vincitrici del concorso nazionale Storia di Natale

La classe 1°B della primaria Focaccia, con l’insegnante di riferimento Vanessa Conficoni, è tra le vincitrici della 31esima edizione del concorso nazionaleStoria di Natale’, indetto da Interlinea e Fondazione Marazza di Novara, con la collaborazione della rivista Andersen.L’esatto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

