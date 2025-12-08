L' 8 dicembre sia giorno di felicità | auguri social di Meloni Dai Vigili del fuoco fiori in braccio alla Madonna Piazza di Spagna
«Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie. Buona Festa dell’Immacolata a tutti». Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo scrive sui social dove posta anche una foto che la ritrae sorridente insieme alla figlia accanto a un albero di Natale. E sempre questa mattina, alle 7, i vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
LUNEDI 8 DICEMBRE IL MERCATINO RESTERA' APERTO TUTTO IL GIORNO! VI ASPETTIAMO - facebook.com Vai su Facebook
8 dicembre, santo del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria - L’8 dicembre la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, una delle verità più luminose della fede cattolica: Maria, sin dal primo istante della sua esistenza, è stata ... Lo riporta erreemmenews.it