L’8 dicembre e le tradizioni dell’Immacolata fra presepe alberi di Natale e luci da accendere

Roma, 8 dicembre 2025 – Atteso, amato da grandi e piccoli, il week end dell’Immacolata porta con sé un assaggio delle festività di dicembre, soglia simbolica che introduce al Natale. Tradizionalmente l’ 8 dicembre, complice il ponte festivo e la possibilità di stare insieme, per tante famiglie è il giorno in cui si allestiscono il presepe e l’albero di Natale, nonostante negli ultimi anni si tenda sempre di più ad anticipare le decorazioni di casa, forse anche per godere un po’ di più della magica atmosfera del Natale. Anche nelle città il passaggio tra il 7 e l’8 dicembre coincide con l’ accensione delle luminarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’8 dicembre e le tradizioni dell’Immacolata fra presepe, alberi di Natale e luci da accendere

