Kristen Stewart denuncia Hollywood | È troppo difficile fare film l’industria è un inferno capitalista

L'attrice e regista ha sottolineato l'enorme difficoltà nel portare a termine progetti cinematografici all'interno del circuito hollywoodiano. Kristen Stewart ha debuttato alla regia con il film The Chronology of Water, e interpellata in un'intervista sul sistema in vigore a Hollywood per realizzare lungometraggi, la star di Twilight è stata molto schietta. L'attrice e regista ha rimarcato l'incredibile difficoltà nel portare a termine progetti legati al grande schermo in un sistema capitalista come quello hollywoodiano, e si è lasciata andare a opinioni molto dirette. Kristen Stewart critica con il sistema capitalista "Ci troviamo in un punto di snodo cruciale, perché credo che siamo pronti per una rottura totale del sistema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

