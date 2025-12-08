Koopmeiners in difficoltà contro Neres in Napoli Juve | la spiegazione di Spalletti lo ha confessato in conferenza dopo la sconfitta

Koopmeiners è andato in difficoltà contro la velocità di Neres in Napoli Juve: la spiegazione di Spalletti nella conferenza stampa dopo la sconfitta. La sconfitta per 2-1 al Diego Armando Maradona ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus, frenando la rincorsa in classifica e riaprendo il dibattito sulle scelte tattiche. Al centro della discussione post-partita c’è la posizione di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato la scorsa estate per essere il faro della trequarti, è stato schierato ancora una volta come difensore centrale di sinistra (“braccetto”) nella linea a tre, vivendo una serata complicata contro la velocità degli attaccanti del Napoli, specialmente Neres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners difficolt224 contro neresNeres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve (Gazzetta) - Koopmeiners, sballottato in troppi ruoli, è rimasto un incompiuto, non ha mai ritrovato se stesso ... Scrive ilnapolista.it

