Koopmeiners è andato in difficoltà contro la velocità di Neres in Napoli Juve: la spiegazione di Spalletti nella conferenza stampa dopo la sconfitta. La sconfitta per 2-1 al Diego Armando Maradona ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus, frenando la rincorsa in classifica e riaprendo il dibattito sulle scelte tattiche. Al centro della discussione post-partita c’è la posizione di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato la scorsa estate per essere il faro della trequarti, è stato schierato ancora una volta come difensore centrale di sinistra (“braccetto”) nella linea a tre, vivendo una serata complicata contro la velocità degli attaccanti del Napoli, specialmente Neres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners in difficoltà contro Neres in Napoli Juve: la spiegazione di Spalletti, lo ha confessato in conferenza dopo la sconfitta

