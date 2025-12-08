Koopmeiners bocciato pesantemente dai giornali | È lui il peggiore in campo Neres si trasforma in un’ala scivolosa che non vede mai Il voto

Koopmeiners bocciato, a Napoli passo indietro per l’olandese: Neres è imprendibile, il difensore adattato crolla dopo gli elogi recenti di Spalletti. La sconfitta per 2-1 rimediata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha interrotto la striscia positiva della Juventus e ha messo a nudo le fragilità di una difesa in perenne emergenza. Se nelle uscite precedenti l’adattamento di  Teun Koopmeiners  nel ruolo di “braccetto” mancino era stato una delle chiavi tattiche vincenti di  Luciano Spalletti, la notte di Napoli ha presentato il conto. L’olandese, costretto agli straordinari in arretrato a causa delle assenze di  Gatti,  Bremer  e  Rugani, ha vissuto una delle sue peggiori serate da quando veste la maglia bianconera, finendo dietro la lavagna nell’analisi della stampa sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

