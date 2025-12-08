DI GREGORIO 6. Attento, anche perché non può stare mai tranquillo. Sui gol non ha responsabilità. KALULU 6. Dalla sua parte il Napoli affonda poco. Giallo discutibile. KELLY 5. Hojlund è un cliente scomodo, quando gli scappa sono guai. E il fatto che l’assist del raddoppio sia di McKennie non basta come attenuante. KOOPMEINERS 5,5. Dieci minuti per capire che in difesa paga l’inesperienza e soffre su palloni alti, McTominay lo grazia dopo averlo scavalcato, Neres se lo beve per il vantaggio. Meglio nella ripresa. CABAL 5. Il primo pericolo nasce da una sua leggerezza, difende poco, ma in compenso non spinge. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Koop è fuori posto. Si salva Locatelli. David un fantasma