Kojima non sa se od avrà successo

Hideo Kojima e il suo team di Kojima Productions stanno lavorando a OD, un nuovo progetto dai grandi ambizioni. Tuttavia, l’attuale stato di sviluppo lascia incerto il possibile successo del titolo, che si presenta come una delle sfide più impegnative nel panorama videoludico contemporaneo.

lo stato attuale dello sviluppo di OD, il nuovo progetto di kojima productions. Il prossimo titolo di Hideo Kojima, sotto l’egida di Kojima Productions, rappresenta una delle sfide più ambiziose nel panorama videoludico recente. Con un focus rivoluzionario nel genere horror e un approccio sperimentale, il gioco OD si presenta come un’opera che mira a ridefinire i confini dell’intrattenimento interattivo. Le dichiarazioni del creatore indicano che la produzione si trova in una fase complessa, fatta di difficoltà tecniche e di un’idea ancora in evoluzione, che potrebbe riservare sorprese o delusioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

