kiss e gloria gaynor tra i premiati da trump al kennedy center honors

Kiss e Glora Gaynor sono stati premiati da Donald Trump in occasione dei Kennedy Center Honors nel corso della cerimonia tenutasi allo Studio Ovale nella Casa Bianca. Il riconoscimento viene assegnato a personaggi delle arti performative per il loro contributo duraturo alla cultura americana. Il potus ha consegnato personalmente le medaglie ai premiati lo scorso 6 dicembre durante una cerimonia tenutasi nello Studio Ovale, salutandoli come “ forse la classe più affermata e rinomata” mai riunita. Il presidente ha definito il gruppo che ha ricevuto il prestigioso premio delle “persone incredibili che rappresentano il meglio dell’arte e della cultura americana”, aggiungendo inoltre di provare una grande ammirazione: “conosco la maggior parte di loro e sono stato un loro fan . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

