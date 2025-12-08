Kickboxing il catanese Francesco Strano campione d' Italia

Francesco Strano, catanese, è stato incoronato campione d'Italia di kickboxing alla EtnaFight Night 6, un evento che ha segnato un momento importante per il settore siciliano. Con una prestazione impeccabile contro Angelo Petroni, Strano ha consolidato il suo status di atleta di alto livello, rendendo questa giornata memorabile per il kickboxing nazionale.

Una giornata destinata a rimanere nella storia del kickboxing siciliano. L’EtnaFight Night 6 ha incoronato Francesco Strano nuovo Campione Italiano WAKO PRO, al termine di un match impeccabile contro il romano Angelo Petroni, già affrontato due anni fa. I giudici si sono espressi all’unanimità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

