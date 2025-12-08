Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la loro relazione sui social arrivano le prime foto di coppia

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di indiscrezioni, Katy Perry e Justin Trudeau appaiono insieme sui social durante il loro viaggio a Tokyo: immagini che hanno fatto il giro del mondo e che sembrano confermare la loro relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

