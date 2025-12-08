Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia | c' è il selfie dell' ufficialità

La cantante e l'ex premier canadese hanno passato alcuni giorni a Tokyo e da qui arriva la prima immagine insieme postata dalla coppia che dalla scorsa estate viene paparazzata fra yacht e ristoranti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

