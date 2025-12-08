Katy Perry e Justin Trudeau insieme in Giappone | le immagini che confermano tutto

Katy Perry e Justin Trudeau sono stati avvistati insieme in Giappone, suscitando grande interesse tra i fan. Le immagini condivise sui social media confermano la loro relazione, attirando l'attenzione del pubblico e dei media. Ecco i dettagli e le foto che testimoniano questo nuovo capitolo della loro vita.

Katy Perry e Justin Trudeau hanno finalmente confermato la loro relazione con una serie di foto su Instagram. La cantante statunitense ha condiviso sabato scorso un carosello di immagini che la ritraggono insieme all'ex primo ministro canadese durante un viaggio in Giappone, mettendo fine a mesi di speculazioni sulla loro storia. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Il post, pubblicato sull'account Instagram di Perry, include una foto in cui i due posano guancia a guancia sorridenti e un video che li mostra mentre mangiano sushi insieme. Ma ci sono anche immagini romantiche e divertenti, tra cui quella di due lottatori di sumo che si affrontano e due pupazzi di neve molto fisicati.

