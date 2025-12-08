Katerina cerca solo il vero amore In platea alla Casa delle Donne | Il finale inatteso lascia senza fiato

Una donna può uccidere per amore? Annientare se stessa pur di sentirsi amata? Katerina Izmailova interpretata dalla meravigliosa Sara Jakubiak diventa una feroce assassina pur di non perdere Sergej, l’unico e assoluto amante della sua vita. “ Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk ” di?ostakovi? tratto dal racconto di Leskov, nell’edizione scaligera di quest’anno firmata Chailly e Barkhatov diventa un urlo di dolore senza speranza. Un allestimento di grande forza che resterà nella storia del Piermarini. Alla Casa delle Donne di Milano la Prima Diffusa ha coinvolto un pubblico eterogeneo per età, storia, letture e ascolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

