Kate Winslet sui farmaci per perdere peso | Se l' autostima di una persona è così legata al suo aspetto è spaventoso Sanno cosa stanno ingerendo?
In una intervista al Sunday Times, l'attrice ha condiviso la sua preoccupazione per l'utilizzo di questi medicinali e anche per la mancata accettazione dell'invecchiamento da parte di molte colleghe. «Le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
