Vanityfair.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una intervista al Sunday Times, l'attrice ha condiviso la sua preoccupazione per l'utilizzo di questi medicinali e anche per la mancata accettazione dell'invecchiamento da parte di molte colleghe. «Le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Winslet sui farmaci per perdere peso: «Se l'autostima di una persona è così legata al suo aspetto, è spaventoso. Sanno cosa stanno ingerendo?»

