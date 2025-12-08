Kate Winslet sui farmaci per perdere peso | Se l' autostima di una persona è così legata al suo aspetto è spaventoso Sanno cosa stanno ingerendo?

In una intervista al Sunday Times, l'attrice ha condiviso la sua preoccupazione per l'utilizzo di questi medicinali e anche per la mancata accettazione dell'invecchiamento da parte di molte colleghe. «Le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

