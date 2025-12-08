Kate Winslet | Farmaci dimagranti e filler le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle

L'ultima cosa che mi serve è un altro ritratto in cui sembro una bambola di porcellana. O anche peggio, Rose: un visto di plastica da offrire a cinema e social media. "Le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle”. Una dieta dissennata a base di farmaci dimagranti, il filler per riempire i segni del tempo, il botox per minimizzare le rughe. Mala tempora, Kate. “È devastante. Se l'autostima di una persona è così legata al suo aspetto, è spaventoso”. Kate Winslet, la Rose DeWitt Bukater di ‘Titanic’, 50 anni compiuti il 5 ottobre, un Oscar come attrice protagonista nel 2009 per The Reader, debutta alla regia con “Goodbye June” (dal 24 dicembre su Netflix), storia dolceamara di amori e crisi familiari nata da una sceneggiatura del figlio Joe Anders, 21 anni, avuto con il regista Sam Mendes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

