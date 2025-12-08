Kate Winslet | Farmaci dimagranti e filler le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle
L'ultima cosa che mi serve è un altro ritratto in cui sembro una bambola di porcellana. O anche peggio, Rose: un visto di plastica da offrire a cinema e social media. "Le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle”. Una dieta dissennata a base di farmaci dimagranti, il filler per riempire i segni del tempo, il botox per minimizzare le rughe. Mala tempora, Kate. “È devastante. Se l'autostima di una persona è così legata al suo aspetto, è spaventoso”. Kate Winslet, la Rose DeWitt Bukater di ‘Titanic’, 50 anni compiuti il 5 ottobre, un Oscar come attrice protagonista nel 2009 per The Reader, debutta alla regia con “Goodbye June” (dal 24 dicembre su Netflix), storia dolceamara di amori e crisi familiari nata da una sceneggiatura del figlio Joe Anders, 21 anni, avuto con il regista Sam Mendes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La principessa Kate ha salutato all’Abbazia di Westminster star come Kate Winslet per il tradizionale Concerto di Natale, dedicato al valore della connessione e del “tendere la mano”. Accanto a William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis - facebook.com Vai su Facebook
Kate Winslet contro l'eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti: "Spaventoso ciò che accade oggi" - La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento. movieplayer.it scrive