Kate Winslet contro l' eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti | Spaventoso ciò che accade oggi

Movieplayer.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento. Intervistata dal Sunday Times, Kate Winslet è tornata a parlare dei suoi dubbi e perplessità sull'utilizzo diffuso dei farmaci dimagranti. Famosa per la sua schiettezza, Winslet non ha risparmiato critiche all'abitudine a ricorrere a questi metodi. Da anni, Kate Winslet è pubblicamente molto critica con la cultura legata alla ricerca di una perfezione estetica che a Hollywood e nella società occidentale condiziona le donne e, nel suo caso, le attrici che lavorano nell'industria cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

kate winslet contro l eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti spaventoso ci242 che accade oggi

© Movieplayer.it - Kate Winslet contro l'eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti: "Spaventoso ciò che accade oggi"

Argomenti simili trattati di recente

kate winslet contro eccessivoKate Winslet contro l'eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti: "Spaventoso ciò che accade oggi" - La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento. Secondo movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Kate Winslet Contro Eccessivo