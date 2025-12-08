Kate Winslet contro l' eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti | Spaventoso ciò che accade oggi

La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento. Intervistata dal Sunday Times, Kate Winslet è tornata a parlare dei suoi dubbi e perplessità sull'utilizzo diffuso dei farmaci dimagranti. Famosa per la sua schiettezza, Winslet non ha risparmiato critiche all'abitudine a ricorrere a questi metodi. Da anni, Kate Winslet è pubblicamente molto critica con la cultura legata alla ricerca di una perfezione estetica che a Hollywood e nella società occidentale condiziona le donne e, nel suo caso, le attrici che lavorano nell'industria cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

