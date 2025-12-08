Kate Winslet contro l' eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti | Spaventoso ciò che accade oggi
La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento. Intervistata dal Sunday Times, Kate Winslet è tornata a parlare dei suoi dubbi e perplessità sull'utilizzo diffuso dei farmaci dimagranti. Famosa per la sua schiettezza, Winslet non ha risparmiato critiche all'abitudine a ricorrere a questi metodi. Da anni, Kate Winslet è pubblicamente molto critica con la cultura legata alla ricerca di una perfezione estetica che a Hollywood e nella società occidentale condiziona le donne e, nel suo caso, le attrici che lavorano nell'industria cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
La principessa Kate ha salutato all’Abbazia di Westminster star come Kate Winslet per il tradizionale Concerto di Natale, dedicato al valore della connessione e del “tendere la mano”. Accanto a William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis - facebook.com Vai su Facebook
Kate Winslet contro l'eccessivo utilizzo di farmaci dimagranti: "Spaventoso ciò che accade oggi" - La star di Titanic ha puntato il dito contro l'abuso di sostanze e pratiche per cercare la percezione estetica e tentare di respingere l'invecchiamento. Secondo movieplayer.it