L’approccio rigido e ideologico dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, ha isolato l’Europa a livello diplomatico e non fa altro che prolungare le sofferenze del popolo ucraino. Lo sostiene, in un durissimo editoriale sul Telegraph che sta facendo molto discutere, Owen Matthews, che accusa l’ex premier estone di aver scelto la “purezza ideologica” al posto di un sano pragmatismo, con il risultato di alimentare proprio quella disunità occidentale che lei per prima aveva paventato come un regalo alla Russia. Risultato? Nelle trattative tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina, l’Europa si presenta come un attore marginale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Kallas, la linea dura che isola l’Europa e prolunga l’agonia ucraina