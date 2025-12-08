Juventus | Yildiz rompe il silenzio
Kenan Yildiz rompe il silenzio con un messaggio su Instagram, lasciando trasparire emozioni e riflessioni. Dopo un periodo di attesa, l'attaccante della Juventus si confronta pubblicamente, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza e sui suoi pensieri in un momento di svolta.
Le parole di Yildiz Kenan Yildiz prende il telefono, apre Instagram e scrive poche righe che pesano come un macigno. «Ieri non siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo. Ma stiamo lavorando duramente ogni giorno per migliorare. In questo percorso abbiamo bisogno del vostro supporto più che
