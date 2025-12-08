Juventus troppo Napoli per i bianconeri | finisce 2-1 al Maradona

Napoli – Juventus: termina 2-1 al Maradona La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il danese non trovava la rete in Serie A dal 5 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, troppo Napoli per i bianconeri: finisce 2-1 al Maradona

