Juventus Tacconi | Juve in stato confusionale

Ilprimatonazionale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tacconi affonda la Juve: «Confusionale e senza mordente, surclassata dal Napoli in tutto» Roma, 8 dicembre 2025 – Non usa mezzi termini Stefano Tacconi, leggenda bianconera e portiere eroe della Coppa Intercontinentale del 1985, quando ai microfoni di Rai Radio 1 scarica un carico di critiche sulla Juventus dopo la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tacconi juve in stato confusionale

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tacconi: “Juve in stato confusionale”

Altre letture consigliate

juventus tacconi juve statoTacconi 'Juve in stato confusionale, vedo partite fallimentari' - "La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tacconi Juve Stato