Juventus Tacconi | Juve in stato confusionale
Tacconi affonda la Juve: «Confusionale e senza mordente, surclassata dal Napoli in tutto» Roma, 8 dicembre 2025 – Non usa mezzi termini Stefano Tacconi, leggenda bianconera e portiere eroe della Coppa Intercontinentale del 1985, quando ai microfoni di Rai Radio 1 scarica un carico di critiche sulla Juventus dopo la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Quarant'anni fa la Juventus conquistava il mondo: Tacconi e Platini eroici ilgiornale.it/news/calcio/40… via @ilgiornale #Juventus Vai su X
Juventus In piedi: Marocchi, Aleinikov, Napoli, Casiraghi, Bruno, Tacconi Accosciati: Galia, Alessio. Rui Barros, Schillaci, De Agostini - facebook.com Vai su Facebook
Tacconi 'Juve in stato confusionale, vedo partite fallimentari' - "La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. rainews.it scrive