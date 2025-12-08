Juventus Spalletti in conferenza | Yildiz l’ho voluto io centravanti
La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Spalletti ha provato a schierare Yildiz falso nueve, ma l’esperimento non è andato a buon fine. Le parole di Spalletti in conferenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
