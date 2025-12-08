Juventus | Spalletti e le parole su Zhegrova

Luciano Spalletti commenta con sincerità le recenti prestazioni di Zhegrova, evidenziando le sue impressioni senza troppi giri di parole. L'allenatore della Juventus si sofferma sull'attuale stato dell'attaccante e sulle sfide future, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla situazione del giocatore e della squadra.

Spalletti su Zhegrova Luciano Spalletti ha la faccia di chi ha appena perso una finale e il tono di chi non ha più voglia di giri di parole. Un giornalista gli chiede perché Edon Zhegrova, pagato 38 milioni in estate al Lille, abbia giocato appena 187 minuti in stagione e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e le parole su Zhegrova

